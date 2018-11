Napoli, Insigne lascia di stucco Mertens: che gol in allenamento! – VIDEO

L’attaccante del Napoli ha segnato un gol pazzesco in allenamento, lasciando di stucco il portiere e soprattutto Dries Mertens

Lorenzo Insigne continua a essere la vera arma in più del Napoli di Carlo Ancelotti. Lo spostamento del folletto dall’esterno a seconda punta ha fatto esplodere la dote realizzativa del ragazzo napoletano. Dieci gol quest’anno, con 3 assist, e il ruolo da leader della squadra che in molti gli chiedevano. Dopo la gara disputata con l’Italia contro il Portogallo, Insigne è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, dove oggi ha incantato in allenamento. Un tiro da antologia, con Dries Mertens che è rimasto di stucco davanti alla prodezza del compagno.