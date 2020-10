Napoli, Insigne non preoccupa. Ma Mancini riflette

Lorenzo Insigne non preoccupa il Napoli. E il ct Roberto Mancini pensa ai prossimi impegni della nazionale italiana

La contrattura rimediata in Europa League da Lorenzo Insigne non preoccupa particolarmente il Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, il capitano azzurro potrebbe essere inserito nella lista dei convocati per il match contro il Sassuolo.

La condizione fisica di Insigne riguarda anche la nazionale italiana, con il commissario tecnico Roberto Mancini che riflette sui prossimi impegni internazionali.