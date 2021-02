Lorenzo Insigne vuole tornare al gol che manca da quasi un mese: il capitano del Napoli potrebbe spezzare la maledizione contro la Juve

Lorenzo Insigne è alla ricerca di un gol che sarebbe molto significativo per lui: il capitano del Napoli è alla ricerca della rete numero 100 in azzurro e vorrebbe spezzare una maledizione.

Insigne non va in gol dalla gara contro la Fiorentina, 23 giorni fa e 3 giorni dopo quella partita sbagliò il rigore in Supercoppa Italiana contro la Juventus. Un gol sabato potrebbe avere dunque un duplice significato.