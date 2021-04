Napoli, Insigne si scatena contro la Lazio: i numeri

Quando Lorenzo Insigne gioca contro la Lazio si scatena: i numeri contro la squadra biancoceleste

Segna ancora Lorenzo Insigne e sale a 8 gol in carriera contro la Lazio. Il giocatore del Napoli si posiziona terzo in una particolare classifica: quella dei calciatori in attività che hanno colpito di più i biancocelesti.

Come evidenzia LazioPage, al primo posto c’è Higuain con 13 reti. Segue Dybala con 11. A 8 troviamo Ibra, Icardi, Quagliarella, Palacio e da ieri Insigne.