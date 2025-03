Napoli-Inter, i temi della sfida: il pareggio va bene a entrambi? Le scelte di formazione di Conte e la sfida tra gli ex compagni: Lukaku vs Lauraro

Napoli-Inter, alle 18 allo stadio Maradona andrà in scena il big match tra gli azzurri di Conte e i nerazzurri di Inzaghi

«Ore 18, Napoli–Inter. Resa dei conti per lo scudetto? Non esageriamo»: comincia così il pezzo d’apertura de La Gazzetta dello Sport a firma Luigi Garlando a proposito della sfida che oggi calamiterà l’attenzione del mondo intero. Questi sono i temi principali della partita.

1) Ripartenza o fuga. «Dopo tre pareggi e il tonfo in riva al lago di Como, Conte avrebbe bisogno come il pane di una vittoria ricostituente: battere i campioni in carica, superarli in classifica e ritrovarsi di nuovo solo in vetta, restituirebbe piena consapevolezza e butterebbe benzina sul fuoco del sogno popolare». Una vittoria per dell’Inter darebbe il senso di uno strappo forte. Mentre la divisione della posta in fondo potrebbe andare bene a entrambi, rinviando nel lungo periodo la verità sui rapporti di forza.

2) C’è Gilmour per Billing. Ecco cosa farà Conte: «La rinuncia a una delle due mezz’ali vitaminiche (Billing) rientra nel tentativo di migliorare la qualità del 3-5-2 che nelle ultime uscite è stata abbastanza scadente. Se il cambio di modulo ha dato compattezza e ha fatto la gioia del rifiorito Raspadori, ci hanno perso Di Lorenzo, meno abilitato a spingere; Politano, chiamato a una copertura più sfiancante; e McTominay che assalta la porta da più distante».

3) Lautaro e Lukaku a casa di D10s. I protagonisti saranno i due centravanti? Non è assolutamente detto. «A San Siro, Lautaro e Lukaku furono bullizzati da Buongiorno e Acerbi. Il duello dei bomber deluse. Vediamo stasera. Big Rom non segna dal 25 gennaio, il Toro ne ha dette un paio al Padreterno e stasera gioca nello stadio del D10s»