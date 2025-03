Napoli-Inter, i Top e i Flop della squadra di Conte: Lobotka sale di giri con il tempo, Raspadori pasticcia ma disturba i nerazzurri

Tutti i voti ed i giudizi al Napoli di Antonio Conte per la sfida scudetto contro l’Inter, conclusa in parità per 1-1. I dettagli

Un pari che lascia inalterata la classifica in testa, ancor più con il passo falso dell’Atalanta con il Venezia: il verdetto del Maradona dice che il campionato ha un leader (l’Inter) ma non ha un padrone. Cosa ha funzionato nella squadra di Antonio Conte, brava a rimontare con Billing la rete di svantaggio determinata dal capolavoro di Dimarco su punizione. Ecco Top e Flop del Napoli secondo i due principali quotidiani italiani.

I TOP

LOBOTKA – 7,5 dal Corriere della Sera e non era così scontato, visto le ultime prestazioni del centrocampista, non esaltanti. E invece stavolta si merita il voto per questa ragione: «Motorino d’avviamento sale di giri col passare dei minuti, perde la bussola qualche volta, mai l’orientamento. Cresce e partecipa all’assalto collettivo, anzi ne diventa protagonista». Mezzo voto in meno da La Gazzetta dello Sport, che non ha dubbi comunque nel considerarlo il migliore: «Se il Napoli, specie nella ripresa, salta addosso all’Inter è perché lo slovacco fa girare bene la giostra. Dal suo strappo il gol».

I FLOP

RASPADORI – Per Gazzetta è da 5,5: «Questa volta è in difficoltà. Incespica sull’occasione migliore, pasticcia per mancanza di lucidità. Un buon servizio a Lukaku». Il Corriere non vede insufficienze e salva col 6 anche l’attaccante: «Disturbatore e incursore, Jack è in tutte le azioni: troppa foga però quando c’è da concludere. Due occasioni sprecate».