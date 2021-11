Napoli, Juan Jesus: «Chi indossa questa maglia deve dare sempre il 100%»

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato alla vigilia della partita contro lo Spartak Mosca

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta d’Europa League contro lo Spartak Mosca.

INFORTUNI – «Mando un abbraccio a Victor, ha avuto un brutto infortunio. Ma anche a Politano, Demme e ai ragazzi a casa. Sappiamo dove dobbiamo migliorare, abbiamo dimostrato negli ultimi 20 minuti come dobbiamo giocare e cosa siamo noi. In Russia ho già giocato, dopo che fai il riscaldamento non incide, conterà solo come giochiamo. Dobbiamo vincere per essere tranquilli e passare il turno e concentrarci meglio sul campionato. Siamo un gruppo completo, ci saranno delle assenze, ma abbiamo anche i cambi e l’abbiamo preparata al meglio. Chi indossa questa maglia deve dare sempre il 100% nelle difficoltà».

DIFESA – «Chi sta giocando come Koulibaly e Rrahmani sta facendo benissimo, non è una questione di difensori. La fase difensiva è un lavoro di squadra ed il merito di squadra se siamo la difesa meno battuta ma dobbiamo fare ancora tanto. Abbiamo perso contro una squadra forte come l’Inter ma senza fare errori difensivi. Conosco Spalletti da tanto tempo, ci dà tanto così come il suo staff. Ci migliora ogni giorno sul campo e sul carattere. È il nostro dodicesimo giocatore».