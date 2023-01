Napoli-Juve, caos sugli spalti: denunce, sanzioni e daspo per 3 tifosi

Napoli-Juve, caos sugli spalti in occasione del match di ieri sera giocato al Maradona. Diverse misure verso i tifosi presenti

Come riferito da Sportface, in occasione di Napoli-Juve i tanti controlli di polizia effettuati hanno portato a diverse misure da parte degli agenti presenti.

6 persone fermate per aver provato ad entrare senza biglietto, 12 per essere in possesso di sostanze stupefacenti e per altri 3 sono state avviate misure che porteranno al Daspo. E poi ancora denunce per persone trovate in possesso di oggetti atti ad offendere come coltelli e porto d’armi.