Napoli Juve, Cuadrado e Ospina potrebbero anticipare il rientro: i dettagli

Novità su due sudamericani per Napoli-Juve: Cuadrado e Ospina potrebbero tornare prima con un volo privato

La situazione del ritorno dei sudamericani in vista dei Napoli-Juve tiene col fiato sospeso entrambe le squadre. Potrebbe esserci uno sconto da parte della Colombia: come riporta Sky Sport, se dovesse vincere la gara contro il Paraguay, la nazionale di Rueda potrebbe lasciare liberi Ospina e Juan Cuadrado con la qualificazione praticamente in tasca.

A questo punto, il portiere del Napoli e l’esterno della Juventus anticiperebbero il rientro in Italia con un volo privato eleggendosi così disponibili e riposati per la gara del Maradona.