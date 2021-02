Napoli Juventus, Morata a caccia di tre prime volte: il dato

Morata dovrebbe essere il partner in attacco di Cristiano Ronaldo contro il Napoli. Lo spagnolo è alla ricerca di tre prime volte

Alvaro Morata scalpita e vuole essere in campo contro il Napoli domani alle 18. L’alternanza tra lui e Kulusevski al fianco di CR7 farebbe pendere l’ago della bilancia a suo favore, anche per tre motivi.

Morata infatti è alla ricerca del primo gol in Serie A in questo 2021. Per lui, poi, sarebbe la prima volta da titolare a Napoli nell’ex San Paolo e Morata cerca anche la prima rete nello stadio intitolato al Pibe de Oro.