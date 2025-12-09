Napoli Juventus, l’analisi a Open Var: «Rete di Yildiz regolare e sull’intervento di Kalulu…». La spiegazione

Napoli Juventus, la spiegazione a Open Var: «Il gol di Yildiz è regolare. Sull’intervento di Kalulu invece…». Le ultimissime

Il big match tra Napoli e Juventus è stato diretto da Federico La Penna, che ha ricevuto una valutazione positiva per la gestione della gara ad alta tensione. Nonostante la posta in gioco fosse altissima, l’incontro si è distinto per le polemiche arbitrali contenute.

L’Episodio Chiave: Il Giallo a Kalulu

I pochi momenti di discussione sono stati analizzati dall’ex arbitro Andrea De Marchi su Open Var (DAZN), oggi figura di spicco nell’AIA per la collaborazione con i club. L’episodio più contestato è stato il cartellino giallo mostrato a Kalulu. L’analisi di De Marchi ha confermato che l’intervento fosse da sanzione disciplinare, ma non da cartellino rosso, supportando di fatto la decisione presa da La Penna.

L’analisi di De Marchi: «In questo caso La Penna che era piazzato benissimo interviene immediatamente dando il giallo, il piede è basso, non è alto, l’intervento è da ammonizione, non è da rosso, non un fallo violento di gioco. La visuale dell’arbitro è perfetta, decisione corretta». Il giudizio ha quindi escluso la natura violenta del fallo, confermando l’ammonizione come sanzione appropriata.

L’altro episodio cruciale del match Napoli-Juventus riguardava il gol di Kenan Yildiz, in particolare il contrasto avvenuto pochi istanti prima del recupero palla decisivo della Juventus.

L’ex arbitro Andrea De Marchi, in rappresentanza dell’AIA, ha analizzato l’azione su Open Var (DAZN) e ha avallato la decisione di Federico La Penna di non fermare il gioco. De Marchi ha sottolineato che l’arbitro era ben posizionato e ha giudicato l’intervento del giocatore bianconero sul recupero del pallone come assolutamente lecito, confermando la regolarità della rete di Yildiz.

«C’è l’intervento del calciatore della Juventus sul pallone, anche in questo caso La Penna era posizionato bene, il calciatore della Juve interviene sul pallone quindi giusto non fermare il gioco».

