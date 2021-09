Napoli Juventus, Petagna non si nasconde: vuole una maglia da titolare

In vista di Napoli-Juventus, Petagna non si nasconde e avrebbe già chiesto a Luciano Spalletti una maglia da titolare in caso di assenza di Osimhen

Andrea Petagna è stato il match winner, l’uomo risolutore, del match tra Napoli e Genoa a Marassi. E adesso l’attaccante, che nelle ultime ore di mercato è stato a un passo dal vestire la maglia della Sampdoria, vuole prendersi a piene mani gli azzurri.

Come riportato da Il Mattino, infatti, l’ex Spal avrebbe già parlato con Spalletti chiedendo una maglia da titolare contro la Juventus nel caso in cui il ricorso di Osimhen non dovesse andare a buon fine. Ai bianconeri, quando era a Ferrara, ha già fatto gol e quindi sa come si fa. Petagna ha accettato il ruolo di riserva nel Napoli, ma non vuole essere solo l’attaccante degli ultimi minuti.