Napoli Juventus, volo comune per Ospina e Cuadrado: sabato sera ci saranno

Secondo le ultime notizie, David Ospina e Juan Cuadrado prenderanno parte alla sfida Napoli Juventus in programma sabato sera

Come riferito da Radio Kiss Kiss, Napoli Juventus vedrà i giocatori colombiani tra i protagonisti del match. David Ospina e Juan Cuadrado, al momento impegnati con la loro Nazionale per le qualificazioni a Qatar 2022, rientreranno infatti in tempo per la sfida di sabato sera.

In programma un volo charter comune che riporterà entrambi alle rispettive squadre.