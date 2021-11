Nel suo ultimo libro, Gianluca Di Marzio rivela un retroscena su Kaio Jorge che sarebbe dovuto andare al Napoli

«Il giocatore è nostro, non parlate più con nessuno, lo prendiamo». Il giocatore in questione è Kaio Jorge, ma a dirla non è un dirigente della Juventus bensì Giuntoli del Napoli.

Come rivelato nel suo ultimo libro da Gianluca Di Marzio, nel gennaio scorso i campani aveva chiuso per il brasiliano ed erano sicuri di averlo ormai in pugno. C’era un accordo, ma niente di firmato. La parola non è bastata, alla fine a spuntarla è stata la Juventus.