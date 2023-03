Napoli-Kim, gli occhi dell’Europa spingono gli azzurri a rivedere contratto e clausola

L’Europa segue da vicino Kim e il Napoli pensa di rivedere contratto e clausola del coreano per non perderlo subito in estate

L’Europa segue da vicino Kim e il Napoli pensa di rivedere contratto e clausola del coreano per non perderlo subito in estate.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, United e Psg sarebbero interessate al difensore. Attualmente la clausola dice 48 milioni, ma il club vorrebbe portarla almeno a 65. Poi il ritocco al contratto per convincerlo a restare a Napoli.