Napoli, Koulibaly: «Difficile vincere se subiamo così tanti gol»

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato dopo la sconfitta degli azzurri in casa dei russi dello Spartak Mosca

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il ko con lo Spartak Mosca.

SCONFITTA – «Sono già due partite che entriamo in campo timorosi, abbiamo subito il rigore ingenuamente e siamo andati in difficoltà dopo il loro vantaggio. Il secondo gol poi è arrivato su un nostro errore. Nelle ultime due partite abbiamo preso 5 gol, è difficile vincere se siamo poco solidi. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo fatto meglio seguendo quello che diceva il mister. Peccato per i primi 15 minuti. Adesso dobbiamo vincere la prossima partita per passare assolutamente il turno».

INDISPONIBILI – «Abbiamo tanti infortunati, alcuni giocatori con il Covid che non ci saranno nelle prossime gare, ma quelli che giocano devono fare di più, provando a vincere tutte le partite di squadra».

GOL PRESI – «Dobbiamo registrare la difesa, prendere 5 gol in due partite è una cosa che mi fa arrabbiare. Davanti potevamo fare meglio, sfruttare le occasioni, ma è stato bravo anche il loro portiere».

300 PARTITE IN AZZURRO – «Avrei voluto festeggiare diversamente, peccato aver perso questa sera ma ho grandi ricordi e voglio rendere felice anche in futuro il nostro popolo. Da domenica daremo il 200 o 300% di noi stessi. Ci sono tante partite che mi ricordo, come quella contro la Juve di quest’anno».