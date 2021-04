Napoli, l’appello di Gattuso alla squadra in vista del Crotone

Gennaro Gattuso ha fatto un appello al suo Napoli in vista della partita contro il Crotone

La partita di quest’oggi allo stadio Diego Armando Maradona contro il Crotone ultimo in classifica, potrebbe sembrare semplice per il Napoli ma gli azzurri non devono abbassare la guardia. I partenopei sono a caccia della qualificazione alla prossima Champions League e per questo motivo non devono perdere punti con le “piccole”.

E proprio in quest’ottica, Gennaro Gattuso, come riportato da Tuttosport, ha fatto un appello alla sua squadra: «Nessuna distrazione». Non vuole cali di concentrazione l’allenatore del Napoli in vista di una partita che potrebbe avere delle insidie se sottovalutata.