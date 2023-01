Napoli: l’obiettivo di mercato è Bereszynski della Sampdoria

L’obiettivo del Napoli per il prossimo mercato di gennaio è Bartosz Bereszynski, giocatore di proprietà della Sampdoria

L’obiettivo del Napoli per il prossimo mercato di gennaio è Bartosz Bereszynski. Il difensore polacco è veramente ad un passo dagli azzurri e con ogni probabilità sarà il primo colpo del calciomercato invernale dei campani. Il giocatore dovrebbe essere in città già nella prossima settimana per svolgere le visite mediche di rito con il suo nuovo club.

Questo colpo rappresenta alla perfezione come si vuole muovere il Napoli nelle prossime sessioni di mercato, nessun arrivo “ad effetto” (a meno di cessioni top), ma acquisti funzionali per puntellare la rosa. Bereszynski, infatti, è stato esplicitamente richiesto anche da Luciano Spalletti perché è un difensore “jolly” in grado di svolgere tutti i ruoli della retroguardia (terzino sinistro, terzino destro e all’occorrenza anche difensore centrale). Ruoli in cui gli azzurri non hanno tantissime opzioni e il suo trasferimento sarà una vera e propria boccata d’ossigeno per il tecnico di Certaldo che sarà più libero di alternare i giocatori in difesa e di misurare bene il turnover.