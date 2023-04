Tra i contratti in scadenza in casa Napoli ci sarebbe anche quello di Hirving Lozano, il messicano non è così sicuro di restare

Tra i contratti in scadenza in casa Napoli ci sarebbe anche quello di Hirving Lozano, il messicano non è così sicuro di restare.

Secondo quanto riportato dal The Sun, sull’esterno azzurro ci sarebbero tre club di Premier League: Arsenal, Newcastle e Chelsea. Il suo contratto scadrà nel 2024.