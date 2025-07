Napoli Lucca, ci siamo! Accordo vicinissimo: prestito oneroso con obbligo, tutti i dettagli

Napoli Lucca, ci siamo! Accordo a un passo: prestito oneroso con obbligo, tutti i dettagli dell’operazione di mercato

Il Napoli è vicino a chiudere un’importante operazione di mercato in entrata: Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 dell’Udinese, è pronto a vestire la maglia azzurra. Dopo il vertice programmato nella giornata di ieri, le parti hanno trovato un’intesa di massima, aprendo la strada a una fumata bianca imminente. L’accordo prevede un prestito oneroso da 9 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, per un totale di 34 milioni: una cifra leggermente superiore alle stime iniziali, strutturata come un pagamento dilazionato.

Lucca, centravanti fisicamente imponente e forte nel gioco aereo, ha attirato l’interesse di diversi club italiani negli ultimi mesi, tra cui Roma, Milan e Atalanta. Alla fine, è stato il Napoli a muoversi con decisione. Il giocatore percepirà un ingaggio da circa 2 milioni annui più bonus, un compenso ritenuto congruo per il ruolo di vice Lukaku. Il belga, arrivato a Napoli come colpo di mercato, sarà il titolare designato, ma Lucca rappresenterà una valida alternativa, anche in chiave turnover.

Con l’arrivo ormai prossimo di Lucca, sembra sfumare definitivamente la pista Darwin Núñez, attaccante uruguaiano del Liverpool, valutato fuori portata per costi e tempistiche.

Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli e tecnico di comprovata esperienza, aveva già mostrato grande apprezzamento per Lucca. In occasione di una sfida contro l’Udinese, aveva sottolineato le qualità dell’attaccante: “Ci ha messo in grande difficoltà. È dominante nei duelli e sa far valere il fisico. Quando lo pressi alto, c’è sempre la palla lunga su di lui e costringe la squadra a rincorrere. Il dispendio energetico è enorme”. Parole che lasciano intendere quanto l’attaccante si adatti perfettamente al gioco fisico e aggressivo prediletto da Conte.

L’operazione, se conclusa, rappresenterebbe un colpo strategico per il Napoli, volto a consolidare il reparto offensivo e garantire soluzioni alternative in vista della prossima stagione.