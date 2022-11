Napoli, piace Luiz Henrique: le ultime

Il Napoli guarda al futuro e mette gli occhi sul mercato in entrate per quanto riguarda l’attacco piace Luiz Henrique del Betis

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli azzurri starebbero pensando al brasiliano in caso di addio di uno tra Politano o Lozano. Una sorta di modo di cautelarsi e non farsi trovare impreparata. L’esterno brasiliano piace e non è da escludere che nei prossimi mesi possa esser seguito ancor più da vicino.