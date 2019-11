Napoli, Manolas indica la via: «Dobbiamo vincere. Su Koulibaly…»

Napoli, Manolas traccia la strada per la gara odierna: «Dobbiamo entrare in campo e vincere. Sulle critiche a Koulibaly…»

Ai microfoni di Sky Sport, il difensore del Napoli Kostas Manolas ha rilasciato delle dichiarazioni per presentare la sfida contro il Salisburgo. Ecco le parole del difensore greco:

Mi aspetto una Napoli diverso da quello visto sabato contro la Roma. Dobbiamo entrare in campo per vincere la partita e centrare la qualificazione. Le critiche sulla coppia di difesa con Koulibaly? Abbiamo giocato sei partite su quattordici e in tre di queste non abbiamo subito gol. Non capisco tutte queste critiche nei suoi confronti, specie dopo cinque stagioni straordinarie. Fanno male sia a lui che al Napoli».