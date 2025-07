Napoli, Pierpaolo Marino approva il calciomercato: «Si è mosso molto bene fino ad ora. Lang? Fortissimo»

Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato estivo, e a promuovere l’operato della dirigenza è Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo del club azzurro, che ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale.

Marino ha espresso un giudizio positivo sul lavoro svolto finora dalla società partenopea, sottolineando l’importanza di non cedere alla fretta nelle trattative.

«La fretta è nemica della negoziazione. Il Napoli si è mosso molto bene fino a questo momento, accelerando in maniera importante», ha dichiarato.

L’ex dirigente, che in carriera ha guidato anche l’Atalanta e l’Udinese, ha poi spiegato come la calma e la lucidità possano fare la differenza in una sessione di mercato complessa e ricca di concorrenza.

«Il Napoli fa bene a non avere fretta in questo momento. Non puoi pagare un giocatore 10 milioni di euro in più del suo valore solo per averlo prima in ritiro», ha proseguito Marino.

L’obiettivo, secondo l’esperto, deve essere quello di completare la rosa in maniera equilibrata e sostenibile, anche se non in tempi rapidissimi:

«La cosa più importante è che la squadra sia allestita a fine calciomercato», ha sottolineato.

Parole di apprezzamento anche per alcuni dei profili accostati con insistenza al Napoli nelle ultime settimane. Su Noa Lang, esterno offensivo olandese di proprietà del PSV Eindhoven, Marino è chiaro:

«Lang è fortissimo». Mentre sull’attaccante italiano Lorenzo Lucca, oggi al Pisa ma rientrato nel mirino degli azzurri come possibile vice Lukaku, aggiunge:

«Lucca è un’ottima alternativa a Lukaku».

Con una strategia di mercato attenta e mirata, il Napoli sembra orientato a costruire una rosa competitiva per il nuovo corso tecnico e a rilanciarsi tra le protagoniste della Serie A 2024/25.