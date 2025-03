Napoli, Mauro sulla corsa scudetto: «Inter, Napoli e Atalanta sono incollate uno addosso all’altra. Conte? Può fidarsi di due giocatori...»

L’ex giocatore del Napoli Massimo Mauro ha parlato della della corsa scudetto tra Napoli, Inter e Atalanta. Le parole

L’opinionista ed ex giocatore azzurro Massimo Mauro, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della sfida di sabato tra Napoli ed Inter per la vetta della classifica e della corsa scudetto. A seguire le sue parole.

GILMOUR E BILLING – «C’è una certezza in più: Conte si può fidare di Gilmour e di Billing. E pure Okafor, nei pochi minuti giocati, ha dato il suo contributo. Non è poco se ci pensiamo bene. Si è improvvisamente allungata la squadra, dalla quale ha ricevuto ulteriori risposte lusinghiere e decisive nel momento in cui è stato indispensabile tentare l’ultimo strappo per pareggiarla».

TRE SQUADRE – «Il torneo nel suo equilibrio, può essere indirizzato persino dalle sfide contro avversarie della media-bassa classifica, contro le quali è difficile giocare: il Venezia che blocca l’Atalanta, il Como che aveva battuto il Napoli, il Genoa che aveva fatto soffrire l’Inter, è impossibile sbilanciarsi».

CORSA SCUDETTO – «A me, ad esempio, è dispiaciuto che l’Atalanta non sia riuscita a vincere, e non me ne vogliano ovviamente a Venezia. Pensi che classifica avremmo avuto! Ma Di Francesco ha meritato e dunque onore a lui e ai suoi. E comunque Inter, Napoli e Atalanta sono incollate uno addosso all’altra, proprio mentre stanno arrivando anche altri scontri diretti che potranno aggiungere nuovi argomenti: penso a Juventus-Atalanta e poi ad Atalanta-Inter. Tra due settimane potremmo essere al cospetto di scenari davvero inimmaginabili».