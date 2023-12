Napoli, Mazzarri: «Il calcio è cambiato, ma anche io mi sono aggiornato»

Le parole di Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, prima del calcio d’inizio della sfida di Champions League

Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio della sfida del Napoli con il Braga in Champions League. Di seguito le sue parole.

SFIDA – «Il calcio è cambiato molto rispetto alla mia ultima Champions qui: io credo di essere rimasto uguale ma mi sono aggiornato. In quella occasione in quattro anni creammo tanto e ci trovammo ad avere le prime soddisfazioni per un Napoli poi bravo a restare sempre su quei livelli. Abbiamo fatto qualche allenamento, abbiamo provato delle cose nuove e speriamo i ragazzi siano già pronti a metterle in pratica. Soprattutto, vogliamo passare il turno».

DUE RISULTATI A DISPOSIZIONE – «Spero che mentalmente i ragazzi non ci pensino, dobbiamo fare la partita che sappiamo fare con più attenzione nella fase difensiva ma vogliamo passare il turno nel migliore dei modi».

OSIMHEN – «Ha avuto l’applauso da tutti i ragazzi, siamo tutti con lui e speriamo ci aiuti a portarla a casa. Alla grande».