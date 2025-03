Napoli, McTominay: «Il passaggio al Napoli mi ha aperto gli occhi su uno stile di calcio diverso» - Calcio News 24

Il giocatore del Napoli Scott McTominay ha parlato del suo trasferimento e della sua stagione con gli azzurri. Le parole

Il giocatore del Napoli Scott McTominay, acquistato in estate dallo United per una cifra vicina ai 30 milioni, ha parlato del suo trasferimento in Italia in un’intervista riportata da BBC Sport Scotland. A seguire le sue parole.

NAPOLI – «Il mio trasferimento al Napoli mi ha migliorato? Direi che potenzialmente lo ha fatto. Il passaggio al Napoli mi ha aperto gli occhi su uno stile di calcio diverso e anche su tante cose diverse fuori dal campo, cosa di cui sono molto grato».

CLARKE – «Gli sono grato, è il motivo per cui ho giocato così bene e il motivo per cui amo venire in ritiro. Lui ha la capacità di rendere l’atmosfera sempre incredibile»