Napoli, McTominay da la sua preferenza: «Premier? Può essere caotica. Dell’Italia ecco cosa mi piace»

Protagonista della puntata di Champions of Made in Italy, format della Serie A, Scott McTominay ha parlato della sua carriera tra Inghilterra, Manchester, e Italia, Napoli in cui gioca attualmente. Eccone alcune di seguito.

DIFFERENZE PREMIER-SERIE A«La Premier League e la Serie A sono molto diverse. Sento che in Italia il calcio è più basato sulla tattica e nella Premier League può essere un po’ più caotico a volte. Può essere a volte più simile a una partita di basket. È tutto così importante. Penso che nel calcio, il gioco sia cambiato così tanto perché ci sono tanti giocatori forti fisicamente, veloci, bravi con la palla, tecnicamente e tatticamente. Il gioco non è facile ed è cambiato negli ultimi cinque-dieci anni».

ITALIA E NAPOLI – «È un privilegio essere un atleta e vivere in un ambiente in cui le aspettative sono alte. E gioco per una squadra come il Napoli, la squadra di Maradona, e in Serie A. È un campionato molto duro con squadre incredibili. Un paese bellissimo. Un posto dove in realtà non ero mai stato in tutta la mia vita il che è sorprendente perché amo la cultura qui. Amo il cibo. Amo il modo in cui le persone sono. Sono così accoglienti e ha così tante città diverse e incredibili. Ovviamente, Napoli per me è la numero uno e poter vivere tutto questo insieme a tutte le persone qui è è incredibile. Quindi sì. Voglio solo continuare a dare il massimo e giocare sempre ad un livello alto. Spero che la gente capisca che do tutto ogni volta che entro in campo, e questo è davvero tutto ciò che puoi fare come calciatore dare il massimo».