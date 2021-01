Napoli, Meret: «Creiamo tanto ma dobbiamo essere più cattivi»

Alex Meret parla a pochi minuti dall’inizio della gara tra Udinese e Napoli. Ecco le parole del portiere azzurro prima della partita

Alex Meret ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l’Udinese.

«Con lo Spezia potevamo dare qualcosa in più tutti per arrivare al gol. Sicuramente dobbiamo continuare a creare così tanto, così il gol arriverà. Dobbiamo solo essere più cattivi sotto porta. Speriamo di riuscire ad abbinare la fase offensiva alla fase difensiva e di non subire gol».