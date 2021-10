Napoli, Mertens è carico: «Basta panchina, da oggi si gioca»

Attraverso le sue storie Instagram, Dries Mertens annuncia di non voler più restare in panchina. L’attaccante del Napoli vuole giocare

Dries Mertens è tornato dall’infortunio e, grazie anche alla sosta, ora Luciano Spalletti avrà a disposizione un’arma importante per il suo Napoli. Il belga, però, non vuole essere considerato come una riserva e attraverso le sue storie Instagram ha fatto sapere di essere pronto per giocare.

Scherzando con lo storico magazziniere Tommaso Starace, infatti, Mertens ha dichiarato: «Basta panchina per me, da oggi si inizia a giocare».