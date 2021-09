Napoli, Mertens e Lobotka vicini al rientro: la situazione

In settimana, Mertens e Lobotka dovrebbero tornare a disposizione di Spalletti: le ultime da casa Napoli

Come riferito da Radio Kiss Kiss, il Napoli è pronto a recuperare i giocatori infortunati per i prossimi impegni. Fuori dalla lista dei convocati per la gara di stasera con l’Udinese, Dries Mertens dovrebbe tornare a disposizione per le prossime sfide con Sampdoria e Cagliari.

Dopo il belga sarà il turno di Lobotka, soluzione importante per Spalletti nelle rotazioni del centrocampo.