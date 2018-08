De Laurentiis emozionato dal suo Napoli: «Una grande vittoria»

Aurelio de Laurentiis in festa dopo la vittoria del suo Napoli in rimonta sul Milan: ecco il commento su Twitter del presidente partenopeo

Dopo il doppio svantaggio firmato Bonaventura-Calabria, il Napoli ha tirato fuori l’orgoglio ed è riuscito a ribaltare il risultato: doppietta di Piotr Zielinski e sigillo di Dries Mertens, Milan ko 3-2. Ed è grande la gioia dei tifosi partenopei, a partire dal numero uno Aurelio de Laurentiis…

Come da consuetudine, il presidente azzurro ha utilizzato il suo profilo Twitter per esternare la contentezza per il risultato ottenuto dalla formazione di Carlo Ancelotti: «Una grande rimonta, una grande emozione, una grande vittoria! Forza Napoli Sempre! #ADL».