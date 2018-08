Mertens esulta dopo Napoli-Milan: «Grazie al San Paolo»

Grande protagonista nella rimonta del Napoli sul Milan, Dries Mertens è euforico ai microfoni di Dazn: ecco le sue parole

Grande rimonta al San Paolo: Napoli-Milan è terminata 3-2, partenopei bravi a recuperare il doppio svantaggio e a piazzare la zampata vincente con Dries Mertens. Ecco l’esultanza del belga a Dazn: «E’ sempre bello vedere lo stadio così pieno: ad agosto a Napoli sono tutti in vacanza ma il San Paolo era comunque pieno, ci hanno aiutati. Il gruppo è già forte, veniamo da un campionato con 91 punti: dobbiamo continuare così, bisogna vincere una gara alla volta e provare a vincerle tutte».

Continua Dries Mertens sul dualismo con Milik: «Siamo tanti calciatori forti in panchina, tutti meriteremmo di giocare. Io sono anche stanco perché sono tornato da poco dal Mondiale, Milik sta facendo molto bene». Infine una battuta sullo scudetto: «Abbiamo meritato la vittoria. Scudetto? Non lo so: la Juventus ha comprato tanti calciatori forti, bisogna pensare gara dopo gara».