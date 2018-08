Napoli-Milan, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Napoli-Milan, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

C’è grande attesa e trepidazione per l’esordio ufficiale del Milan in questo campionato di Serie A 2018/2019, dopo che la prima giornata era stata rinviata e dunque non era stato possibile vedere all’opera i rossoneri. Ora però è il momento di fare sul serio, e l’avversario di giornata non è di certo banale. Di fronte infatti ci sarà il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti, che ha già dato dimostrazione di forza, battendo la Lazio 1-2 in rimonta e dunque sarà un primo banco di prova importante per Rino Gattuso e i suoi ragazzi.

Napoli-Milan: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Napoli-Milan: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Napoli-Milan: probabili formazioni e pre-partita

Napoli-Milan segnerà l’esordio dei rossoneri in questa Serie A, che però si troveranno di fronte subito una squadra tosta e che ha già dimostrato di saper far male. I ragazzi di Ancelotti infatti vengono dalla bella vittoria in rimonta sulla Lazio e sono ansiosi di confermare quanto fatto vedere in precedenza. Per questo motivo il tecnico di Reggiolo schiererà il miglior undici possibile. Dovrebbe infatti esserci un solo cambio rispetto alla gara di sabato scorso, con Ospina che sostituirà Karnezis tra i pali, dove ancora non potrà agire Meret, alle prese con il recupero dall’infortunio di questa estate. In difesa dunque confermati Hysay e Mario Rui sulle fasce, con Albiol e Koulibaly in mezzo. A centro campo continua l’esperimento di Marek Hamsik regista, affiancato da Allan e Zielinski. In attacco si punta ancora una volta sul tridente Insigne-Milik-Callejon che tanto bene ha fatto contro la Lazio. Dunque si profila un’altra panchina per Dries Mertens, a cui Ancelotti continua a preferire il gigante polacco. Gattuso risponde con il suo solito 4-3-3 che prevede Donnarumma in porta, Calabria e Rodríguez esterni e Romagnoli e Musacchio centrali. Le chiavi del centrocampo verranno affidate nuovamente a Lucas Biglia, che potrà contare sul supporto di Kessiè e Bonaventura. In attacco tutti gli occhi saranno ovviamente puntati sul grande ex Gonzalo Higuain, ovviamente presente al centro del tridente. Ai suoi lati agiranno Suso sulla destra e Borini, preferito a Calhanoglu sulla sinistra.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysai, Koulibaly, Albiol, Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Ancelotti

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodrigiuez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Borini. All. GAttuso

Napoli-Milan: i precedenti del match

Napoli-Milan non è mai una partita banale. Le due squadre negli anni hanno dato vita a match incredibili, segnati anche della rivalità per la lotta scudetto nel periodo in cui il trio degli olandesi incantava Milano e un ricciuto folletto argentino aveva stregato Napoli. Passando però alla storia recente, a sorridere sono i partenopei che non perdono con i rossoneri da sette partite consecutive. L’ultima vittoria del diavolo risale addirittura al 25 ottobre 2010, quando la squadra di Massimiliano Allegri, futura vincitrice del campionato, si impose per 2-1 grazie alle reti di Robinho e Ibrahimovic. Un trand negativo da invertire a tutti i costi per mister Gattuso, che quest’anno potrà contare sull’ex dal dente avvelenato Gonzalo Higuain, a segno 5 volte nelle ultime 6 gare contro gli azzurri. Chi di ex ferisce di ex perisce, perché sulla panchina dei padroni di casa questa volta siederà Carlo Ancelotti, allenatore straordinario che vinse tutto proprio con i milanesi, e che ora proverà a ripetersi con la sua nuova squadra in una sfida dalle mille storie da vivere tutte fino all’ultimo.

Napoli-Milan: l’arbitro del match

Sarà dunque il 40enne fischietto romano Poalo Valeri a dirigere la delicata sfida di questa sera tra Napoli e Milan. Ad assisterlo nel suo compito ci saranno gli assistenti Vuoto e Del Giovane e il quarto uomo Doveri. Al Var invece è stato assegnato Massa. Valeri ha già diretto i rossoneri in 22 occasioni, con un bilancio di 13 vittorie, 6 sconfitte e 3 pareggi. Sono invece 23 le gare del Napoli arbitrate dal direttore di gara capitolino, che hanno portato a 13 vittorie, 5 sconfitte e 4 pareggi. Per Valeri poi questo sarà il secondo Napoli–Milan, dopo quello del 2016 terminato 4-2 in favore dell’allora squadra di Maurizio Sarri, ai danni della rosa guidata da Vincenzo Montella.

Napoli-Milan Streaming: dove vederla in tv

Napoli -Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.