Infortunio Mario Rui in Napoli-Milan: Ancelotti costretto al cambio

Infortunio Mario Rui, tegola per Carlo Ancelotti: problema fisico per il portoghese nel corso di Napoli-Milan, le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Mario Rui, brutte notizie per Carlo Ancelotti: si sta giocando in questi minuti allo stadio San Paolo la sfida Napoli-Milan, valida per la seconda giornata di Serie A 2018/2019, e il laterale portoghese è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Al 70′ Mario Rui infatti ha subito un brutto colpo in un normale contrasto di gioco. Il forte dolore però ha indotto l’ex Parma e Empoli a chiedere il cambio: Ancelotti al 73′ ha inserito al suo posto Sebastiano Luperto. Attesi aggiornamenti sulle sue condizioni, i partenopei incrociano le dita…