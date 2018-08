Leonardo, delusione Milan: «Amaro in bocca, serve salto nella gestione»

Amaro in bocca per Leonardo dopo Napoli-Milan: ecco le dichiarazioni del direttore dell’area tecnica rossonero

Napoli-Milan è terminata 3-2, rossoneri rimontati dopo il doppio vantaggio: grande delusione in casa meneghina dopo un ottimo primo tempo. Ecco l’analisi del dt Leonardo ai microfoni di Sky: «Resta sicuramente l’amaro in bocca per la sconfitta dopo un primo tempo molto buono e dopo essere arrivati allo 0-2. Restano tante cose positive, abbiamo affrontato una squadra che ha raccolto 90 punti la scorsa stagione ed ha aggiunto un grande allenatore. E’ una sconfitta un po’ difficile da accettare ma ci sono tante cose positive».

Continua Leonardo: «Nel primo tempo abbiamo concesso poco, nella seconda frazione abbiamo visto la possibilità di fare i tre punti. Dopo l’1-2 è arrivato il momento più difficile: loro hanno fatto entrare Mertens che è difficile da tenere, poi il secondo gol e la sconfitta». Infine, un commento sulla personalità della squadra di Gattuso: «Arriviamo da due sesti posti, la squadra deve fare un salto in avanti nella gestione dei 90’. La squadra è molto disponibile, è passata attraverso cambiamenti strutturali».