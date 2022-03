Napoli Milan, polemica del Cor. Sport: «Tomori Osimhen era rigore»

Napoli Milan, polemica Corsport: «Tomori Osimhen rigore netto, episodio decisivo per lo scudetto». L’analisi della moviola

Il Corriere dello Sport torna sull’episodio chiave della partita tra Napoli e Milan, ovvero il tocco di Tomori su Osimhen.

La moviola del Corriere dice che il fallo c’era e che Orsato avrebbe potuto anche concedere il calcio di rigore.

Questo quanto riportato sul quotidiano: «C’è un errore certificato nella notte della coppia Orsato-Valeri (già, la stessa del famigerato Inter-Juventus, Pjanic e la mancata espulsione), che pesa sul match e sulla corsa-scudetto. Manca, al Napoli, un rigore netto (Tomori-Osimhen). Osimhen entra in area, da dietro Tomori cerca il pallone, ma trova soltanto il piede sinistro dell’avversario che va giù: non solo era rigore da vedere in campo, ma l’intervento del VAR sarebbe stato opportuno. Più discutibile l’altra situazione, completamente diversa anche per tipologia, che ha coinvolto Koulibaly e Bennacer. Partita difficilissima, probabilmente solo alla portata di uno alla… Orsato. Si perde qualcosa anche sul disciplinare (vedi il giallo a Giroud, fatto più per il momento della partita che per altro)».