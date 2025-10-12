Napoli, occasione per Neres: contro il Torino può arrivare la svolta

Napoli, Neres alla prova del Toro: l’occasione giusta per la svolta. Conte valuta l’esterno per la prossima partita di Serie A

Il Napoli si prepara a una sfida delicata contro il Torino, in programma sabato allo stadio Maradona, e tra i protagonisti più attesi c’è David Neres, esterno offensivo brasiliano classe 1997, arrivato in estate dall’Ajax con grandi aspettative. Dopo un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi, l’ex talento dell’Ajax e dello Shakhtar Donetsk potrebbe avere finalmente l’occasione di mettersi in mostra dal primo minuto.

Neres, talento in cerca di rilancio

Neres è un giocatore dotato di grande tecnica, dribbling e velocità, capace di accendere la manovra offensiva con giocate imprevedibili. Finora, però, il suo impatto in maglia azzurra è stato limitato da qualche problema fisico e da una concorrenza agguerrita sulle fasce. La partita contro il Torino rappresenta quindi un banco di prova importante per dimostrare di poter diventare un punto fermo nello scacchiere tattico del Napoli.

Obiettivo rilancio

Per il Napoli, la sfida di sabato può segnare un punto di svolta. Un’eventuale prestazione convincente di Neres darebbe nuova linfa al reparto offensivo e offrirebbe a Conte una soluzione in più per il prosieguo della stagione. L’esterno brasiliano, che a 26 anni è nel pieno della maturità calcistica, ha tutte le carte in regola per diventare un protagonista in Serie A. Lo riporta La Repubblica.