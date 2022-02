Napoli, niente rinnovo per Ospina: sarà addio. Scelto il nuovo portiere

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nessun dialogo per il rinnovo tra il Napoli e Ospina. Il portiere andrà così via a fine stagione

Sono diversi i calciatori in scadenza di contratto in casa Napoli, e tra questi c’è anche David Ospina. I dialoghi per il rinnovo, però, sono datati la scorsa stagione e gli azzurri non hanno fatto più alcun passo verso il portiere. E così, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il colombiano si sta già guardando intorno alla ricerca di una nuova sistemazione.

Ospina andrà via e il Napoli punterà finalmente con decisione su Alex Meret. Gli azzurri stanno infatti provando a raggiungere l’intesa per prolungare il contratto che scade nel 2023. Una scelta economica sì, ma soprattutto di prospettiva.