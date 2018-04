Napoli, non basta essere come il Bayern Monaco per vincere lo Scudetto

Il Napoli ha la stessa media punti del Bayern Monaco, eppure…

Spesso e volentieri, nel paragonare l’impresa che il Napoli sta compiendo nel restare attaccata in classifica alla Juventus, ha citato il Bayern Monaco. In Bundesliga, sostiene l’allenatore partenopeo, c’è una squadra che vince quasi tutte le partite e il campionato è già chiuso in inverno. Questa squadra, appunto, è il Bayern Monaco. Il quale, secondo Sarri, in Italia dovrebbe essere rappresentata dalla Juventus in quanto a strapotere. Con la differenza, rispetto alla Germania, che il Napoli fa il miracolo di starle dietro.

Premessa a parte, è quanto meno curioso rendersi conto che numeri alla mano il Napoli non è inferiore al Bayern Monaco. Sì, il Napoli ha finora la stessa media punti dei bavaresi in Bundesliga: 2,48 a partita. Numeri mostruosi, che devono inorgoglire gli azzurri. Ma allo stesso tempo fanno un po’ rosicare. Sì, perché il Bayern con questa media punti ha già vinto il titolo matematicamente con largo anticipo. Il Napoli invece è seconda in classifica…