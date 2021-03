Napoli, non solo Inzaghi dalla Lazio: De Laurentiis punta anche Tare

Aurelio De Laurentiis vorrebbe portare a Napoli sia Simone Inzaghi che Igli Tare

La prossima sarà un’estate di rifondazione in casa Napoli, con l’allenatore che andrà via e una rosa che dovrebbe vedere l’addio di diversi elementi. Per la panchina, gli azzurri avrebbero messo gli occhi anche su Simone Inzaghi che non ha ancora rinnovato il suo contratto dalla Lazio. Ma il tecnico non sarebbe l’unico nome sulla lista dei partenopei dai biancocelesti.

Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe puntato anche il direttore sportivo Igli Tare. Nei mesi scorsi, anche Giuntoli è finito nel mirino della critica e potrebbe esserci quindi un cambio anche a livello dirigenziale. Il Napoli starebbe quindi pensando di ricreare la coppia della Lazio all’ombra del Vesuvio.