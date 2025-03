Napoli, nuovo rinforzo a destra? Obiettivo del sol levante nel mirino di Manna

Napoli, nuovo rinforzo a destra? Manna ha messo nel mirino un terzino giapponese: pista calda per l’estata per il vice Di Lorenzo

Il Napoli sta valutando il terzino destro giapponese Yukinari Sugawara, attualmente in forza al Southampton. Il calciatore classe 2000, che può anche giocare da centrale, ha già 14 presenze con la nazionale nipponica e due gol in carriera. Secondo il giornalista Matteo Moretto, Sugawara è una delle opzioni per rinforzare la fascia destra, eventualmente come alternativa a Giovanni Di Lorenzo, mentre si attendono novità sul futuro di Mazzocchi.

Sugawara ha disputato 26 partite in Premier League quest’anno, ma la situazione del Southampton, fanalino di coda della classifica e ormai destinato alla retrocessione, spingerà il giocatore a cercare una nuova sistemazione. Il Napoli ha già avviato dei contatti con il club inglese e, con il calciatore in scadenza di contratto, il suo nome è considerato una pista interessante per l’estate. In passato, quando giocava nell’AZ Alkmaar, era stato seguito anche da club come l’Inter.