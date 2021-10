Napoli, ora il primo obiettivo è lo scudetto. E Spalletti punta Garcia

Il Napoli sogna lo scudetto, mentre Spalletti punta a raggiungere la Roma di Rudi Garcia nel numero di vittoria consecutive

La stagione del Napoli è comincia con l’obiettivo di primario di portare a casa la qualificazione in Champions League. Ora, però, con il primo posto in classifica a punteggio pieno non è più insensato pensare allo scudetto. Sette vittorie consecutive sono un bottino che può farti sognare in grande, ma Luciano Spalletti vuole rimpolpare ancor di più questi numeri.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore azzurro è intenzionato a raggiungere e superare Rudi Garcia che nel 2013-14 si fermò a dieci vittorie su dieci con la Roma. Il tecnico dei partenopei vuole il record, ma prima c’è da battere il Torino per appaiarsi a 8 vittorie insieme a Maurizio Sarri; che raggiunse questo risultato con il Napoli nel ’17-’18.