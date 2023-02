Napoli, Osimhen a caccia di record

Il Napoli vuole continuare a correre in vetta e per farlo vuole contare ancora sui gol di Osimhen che a Spezia va a caccia di record

Mai 15 gol in Serie A sin qui per il nigeriano che oggi potrebbe provare a superare ed essere ancora una volta decisivo per gli azzurri. Spalletti punta tanto sul momento di forma del suo attaccante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.