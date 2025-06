Napoli, Osimhen è un caso: ignora l’Al-Hilal e Conte lo convoca per il ritiro precampionato. Il Galatasaray attende

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da definire. Mentre l’attaccante nigeriano si gode le vacanze estive, il Napoli è alle prese con una situazione complessa: i 11 milioni di euro lordi di ingaggio annuale pesano notevolmente sul bilancio del club, e Aurelio De Laurentiis è deciso a liberarsene al più presto.

Nonostante il prestito positivo al Galatasaray, Osimhen si ritrova oggi senza una destinazione chiara. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il classe 1998 ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida esclusivamente per club esteri. Le squadre italiane dovrebbero invece trattare direttamente con il Napoli, a cifre ben più elevate.

Il club più vicino a chiudere l’affare è stato l’Al-Hilal, con un’offerta pronta per essere ufficializzata. Tuttavia, Osimhen ha rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita, preferendo aspettare altre soluzioni. Non è escluso, però, che l’interesse dell’Al-Hilal possa tornare attuale, anche perché Simone Inzaghi, tecnico appena arrivato nel club saudita, è un grande estimatore dell’ex Lille.

Nel frattempo, il Galatasaray resta alla finestra: il club turco sarebbe disposto a fare follie pur di trattenere Osimhen, ma solo se riuscirà a coprire l’importo della clausola.

Il tempo stringe. In assenza di sviluppi concreti, il Napoli sarà costretto a convocare Osimhen per il ritiro di Trentino, in programma tra il 14 e il 15 luglio. Secondo la Rosea, si tratta di una questione di regolamento e buon senso, anche se non si esclude un “gentlemen agreement” che possa permettere al giocatore di allenarsi a parte, in attesa di un trasferimento verso una nuova destinazione.

Il calciomercato del Napoli ruota dunque attorno al destino di Osimhen, un nodo cruciale che il club azzurro spera di sciogliere il prima possibile.