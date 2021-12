Napoli, Osimhen: «Se la Nigeria chiama, io ci sarò»

L’attaccante del Napoli ha twittato una frase in vista della possibilità di partecipare alla Coppa d’Africa con la sua Nigeria

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha twittato sulla sua possibile presenza alla Coppa d’Africa.

I will be available for AFCON💯unless if am not among the players picked to represent NIGERIA. — victor osimhen (@victorosimhen9) December 21, 2021

Dunque il nigeriano qualora la Nazionale lo convocherà, non è in discussione, lui risponderà presente. In questi giorni è tornato ad allenarsi con il Napoli anche se ancora non potrà scendere in campo. Lo stesso Spalletti ne ha parlato in conferenza stampa.