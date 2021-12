Eto’o sulla Coppa d’Africa: «Ci trattano come niente e dobbiamo sopportarlo»

Samuel Eto’o ha parlato in vista della Coppa d’Africa e le sue parole di indignazione sul possibile rinvio della competizione

Samuel Eto’o, ex attaccante di Inter e Barcellona, ha parlato a Canal+ riguardo al possibile rinvio della Coppa d’Africa. Le sue parole:

COPPA D’AFRICA – «Anche l’Europeo si è giocato in piena pandemia con stati piedi in tante città e senza incidenti. Mi chiedo come mai non possa essere lo stesso per la Coppa d’Africa in Camerun. Che mi diano una motivazione valida, altrimenti siamo alle solite, ci trattano come niente e dobbiamo sopportarlo. La cosa più difficile da sopportare è che alcuno africani ne siano complici.»