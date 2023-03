Napoli, Osimhen e Kvara caricano la squadra dopo la sconfitta

Il Napoli deve assorbire la prima sconfitta in casa in stagione contro la Lazio, Osimhen e Kvara intanto caricano la squadra in vista dei prossimi impegni

I due leader della formazione di Spalletti hanno voluto caricare i compagni per superare la partita contro i biancocelesti. Ora l’Atalanta e la Champions contro l’Eintracht, il tifo farà la sua parte con i biglietti già tutti esauriti per le due sfide. Nello spogliatoio Osi parla ai compagni e Kvara lo fa con un post sui social. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.