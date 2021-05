Napoli, Osimhen ha conquistato tutti e quel messaggio di Gattuso...

Viktor Osimhen ha conquistato tutti: dai compagni all’allenatore che lo carica in ogni partita. Il messaggio di Gattuso

Viktor Osimhen ormai è un leader dello spogliatoio del Napoli. L’attaccante nigeriano ha conquistato tutti, tra cui Gattuso come riporta La Gazzetta dello Sport.

«Come un fulmine, Osimhen ha liberato tutta la propria energia, raggiungendo la velocità di 32,74 km all’ora, un qualcosa d’impressionante, come la lucidità con la quale ha piazzato il pallone alle spalle dell’estremo difensore bianconero. Poi, la corsa verso la panchina di Gattuso e l’incitamento del tecnico: ‘Ancora, Victor, ancora’, gli ha urlato E il ragazzo s’è ripetuto poco più tardi sulla punizione calciata da Insigne e nel secondo tempo, dopo l’ennesima volata verso Provedel, dimostrando di saper essere anche altruista: quel pallone facile facile, servito a Lozano, da spingere soltanto in rete, è stato un generoso cadeau per l’attaccante messicano. Una festa per questo ragazzo che, con la sua simpatia, ha conquistato i compagni. Oggi è uno dei leader dello spogliatoio, dove ha saputo imporsi con fatti concreti»