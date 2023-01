Napoli, senza Kvara ci pensa Osimhen: l’insostituibile

Il Napoli oggi giocherà il derby contro la Salernitana senza tifosi e senza Kvara, toccherà a Osimhen guidare l’attacco azzurro

Per Spalletti è insostituibile nello scacchiere azzurro a maggior ragione dopo i 10 gol segnati nelle ultime 9 partite. Non ha intenzione di fermarsi il nigeriano che vuole raggiungere tutti gli obiettivi personali e di squadra, sa che per farlo la squadra ha bisogno anche e soprattutto della sua fame di gol. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.