Napoli, Osimhen: «Premier League? Magari un giorno, ma per ora non ci penso»

Le parole di Osimhen sul suo futuro: «Do il massimo per raggiungere i miei obiettivi e magari per giocare in Premier un giorno, ma ora mi sto godendo il momento»

Premiato come Miglior atleta straniero in Italia dalla stampa estera, Victor Osimhen ha parlato del suo futuro, con le voci di mercato che vedono le big di Premier League interessate alla punta del Napoli. Di seguito le sue parole.

«Giocare in Serie A è bellissimo per me. So che la gente considera la Premier League il campionato più importante al mondo, ma per ora non ci penso, non so cosa accadrà. Io sto lavorando duro e sono felice di giocare a Napoli. Do il massimo per raggiungere i miei obiettivi e magari per giocare in Premier un giorno, ma mi sto godendo il momento. Per me la Serie A resta una grande sfida, con caratteristiche differenti dagli altri campionati e con tifosi che ti fanno sentire sempre il loro supporto. In questo aspetto per me è il campionato migliore».